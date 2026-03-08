Incidente a Villastellone | scontro tra due auto un ferito in codice giallo al Cto

Domenica mattina alle 10 si è verificato un incidente a Villastellone, dove due auto sono entrate in collisione all'incrocio tra corso Savona e via Como. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e un ferito è stato trasportato al Cto in codice giallo. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

Un incidente è avvenuto domenica mattina, 8 marzo, intorno alle 10. Lo scontro è stato registrato tra due auto che viaggiavano a Villastellone, all'incrocio tra corso Savona e via Como. Intervenuti sul posto i soccorritori del 118, il personale ha prestato aiuto a un ferito trasferito successivamente, in codice giallo, al Cto di Torino a bordo di un'ambulanza. Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Santena e i carabinieri della compagnia di Chieri che chiariranno la dinamica del sinistro. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incidente a Torino Parella: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata in carreggiata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Incidente a Volpiano: scontro frontale tra due auto, un conducente ferito in codice rossoUn uomo di 31 anni, Lin Zhi (nella foto sotto), conosciuto da tutti come Andrea, è morto in seguito alle ferite riportate nell’incidente.

Incidente sulla statale fra Agrigento e Raffadali, scontro tra due auto: un ferito in codice rossoDue auto si sono scontrate nel tardo pomeriggio lungo la strada statale che collega Agrigento e Raffadali.