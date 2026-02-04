Il Ministero pubblica le discipline della seconda prova e svela il nuovo volto del colloquio orale Tra conferme e novità introdotte dalla riforma inizia ufficialmente il conto alla rovescia per mezzo milione di studenti
Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato oggi le materie della seconda prova dell’esame di maturità, svelando anche le novità sul colloquio orale. Gli studenti ora sanno cosa aspettarsi e si preparano a vivere l’ultimo grande scoglio prima del diploma. La data si avvicina e il countdown è partito: circa mezzo milione di ragazzi si confrontano con le nuove regole, tra conferme e qualche cambiamento rispetto al passato.
P er circa mezzo milione di studenti italiani, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Dopo settimane di speculazioni e pronostici che hanno infiammato i corridoi delle scuole e le chat di classe, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha finalmente sollevato il sipario sul momento più atteso del percorso scolastico. Ha annunciato le discipline per la seconda prova e per il colloquio della Maturità 2026, non solo una formalità burocratica, ma il momento in cui l’esame di Stato prende una forma concreta, delineando la sfida finale per i futuri diplomandi. Riforma della Maturità, Valditara: «Bocciato chi non svolge la prova orale» X Maturità 2026: le materie della seconda prova. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondimenti su Seconda Prova
Maturità 2026, cambia il volto dell’esame di Stato. Ecco tutte le novità sulla seconda prova scritta e sul colloquio orale
Con la pubblicazione delle discipline della seconda prova e la revisione del colloquio orale, il Ministero dell’Istruzione cambia volto all’esame di Stato.
Maturità, conto alla rovescia per le materie del secondo scritto e orale: tutte le novità
Mancano poche ore al via della seconda prova dell’esame di maturità.
Ultime notizie su Seconda Prova
Argomenti discussi: Lea e Tariffe specialistica ambulatoriale. Il Ministero avvia consultazione pubblica; PNRR: pubblicate linee guida e modulistica accelerazione contratti pubblici; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL MINISTRO GIOCA CON I VOTI; Maturità 2026, attesa per le materie della seconda prova e dell'orale.
Molo Clementino, si va avanti. Il Ministero pubblica il progetto. Ora si aprono le consultazioniTutti i soggetti interessati avranno sessanta giorni di tempo per esprimersi sul nuovo hub delle crociere. Finora il Comune si è sempre opposto. Autorità portuale, spunta il nome di Carloni. msn.com
Lea e Tariffe specialistica ambulatoriale. Il Ministero avvia consultazione pubblicaL’iniziativa è propedeutica alle attività di determinazione e aggiornamento delle tariffe e mira a garantire una base informativa solida e rappresentativa dei costi effettivi. quotidianosanita.it
PUGLIA: SELEZIONE PUBBLICA PER OPERATORI MINISTERO DELL'INTERNO CON SCUOLA DELL'OBBLIGO / LICENZA MEDIA. Chi viene assunto diventa dipendente del Ministero dell'Interno e può lavorare presso le sedi in Puglia. Nel primo commento - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.