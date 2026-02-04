Il Ministero pubblica le discipline della seconda prova e svela il nuovo volto del colloquio orale Tra conferme e novità introdotte dalla riforma inizia ufficialmente il conto alla rovescia per mezzo milione di studenti

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato oggi le materie della seconda prova dell’esame di maturità, svelando anche le novità sul colloquio orale. Gli studenti ora sanno cosa aspettarsi e si preparano a vivere l’ultimo grande scoglio prima del diploma. La data si avvicina e il countdown è partito: circa mezzo milione di ragazzi si confrontano con le nuove regole, tra conferme e qualche cambiamento rispetto al passato.

P er circa mezzo milione di studenti italiani, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Dopo settimane di speculazioni e pronostici che hanno infiammato i corridoi delle scuole e le chat di classe, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha finalmente sollevato il sipario sul momento più atteso del percorso scolastico. Ha annunciato le discipline per la seconda prova e per il colloquio della Maturità 2026, non solo una formalità burocratica, ma il momento in cui l’esame di Stato prende una forma concreta, delineando la sfida finale per i futuri diplomandi. Riforma della Maturità, Valditara: «Bocciato chi non svolge la prova orale» X Maturità 2026: le materie della seconda prova. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Con la pubblicazione delle discipline della seconda prova e la revisione del colloquio orale, il Ministero dell’Istruzione cambia volto all’esame di Stato.

