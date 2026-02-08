Chiellini prima di Juve Lazio | Felicissimi di Spalletti fa parte del futuro e del presente di questo club Sul suo rinnovo vi dico questo

Prima del fischio d’inizio di Juventus-Lazio, Giorgio Chiellini si è fermato ai microfoni di DAZN per parlare del momento dei bianconeri. Il dirigente ha detto che sono molto felici di Spalletti e che il tecnico fa già parte del presente e del futuro del club. Chiellini ha anche speso alcune parole sul rinnovo del suo allenatore, senza entrare troppo nei dettagli. La partita sta per partire, ma l’ambiente è già caldo di discussioni e aspettative.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.