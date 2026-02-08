Chiellini prima di Juve Lazio | Felicissimi di Spalletti fa parte del futuro e del presente di questo club Sul suo rinnovo vi dico questo
Prima del fischio d’inizio di Juventus-Lazio, Giorgio Chiellini si è fermato ai microfoni di DAZN per parlare del momento dei bianconeri. Il dirigente ha detto che sono molto felici di Spalletti e che il tecnico fa già parte del presente e del futuro del club. Chiellini ha anche speso alcune parole sul rinnovo del suo allenatore, senza entrare troppo nei dettagli. La partita sta per partire, ma l’ambiente è già caldo di discussioni e aspettative.
Chiellini a DAZN: «Siamo felicissimi di Spalletti. Fa parte del presente e del futuro della Juve, ma non c’è fretta per il rinnovo»
Giorgio Chiellini dà una buona notizia ai tifosi della Juventus.
Chiellini a Sky: «Tre punti stasera sarebbero un messaggio importante a noi stessi. Sul futuro di Spalletti dico questo»
Giorgio Chiellini commenta l’importanza della vittoria in vista delle prossime sfide.
Chiellini nel prepartita: Vediamo in Spalletti la voglia di allenare la JuveIl direttore delle strategie calcistiche della Juventus, Giorgio Chiellini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei bordocampisti prima dell’inizio di Juventus-Lazio: ecco che cosa ha detto. Legg ... lazionews.eu
Chiellini: Rinnovo Spalletti? Non abbiamo nessuna fretta, ma...A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juve-Lazio, Giorgio Chiellini è tornato a parlare del lavoro di Luciano Spalletti e del rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030, senza dimenticare la partita di ... corrieredellosport.it
