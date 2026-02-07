Omicidio Chiara Poggi Roberta Bruzzone a Garlasco | Devo fare un sopralluogo lì

La criminologa Roberta Bruzzone arriverà a Garlasco per un sopralluogo. È quello che ha annunciato durante l’ultima puntata di Quarto Grado, dove ha parlato dello stato della consulenza che sta preparando per la famiglia Poggi.

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi è stato affrontato anche nell'ultima puntata di Quarto Grado, con un collegamento della criminologa Roberta Bruzzone, intervenuta per illustrare lo stato della consulenza che sta predisponendo per la parte civile, la famiglia Poggi. Durante il confronto con il conduttore Gianluigi Nuzzi, l'attenzione si è concentrata su alcuni elementi tecnici legati alla scena del crimine, in particolare sulla scala dell'abitazione di via Pascoli. Il focus dell'analisi riguarda nello specifico i primi due gradini della scala, ritenuti dalla criminologa un passaggio chiave nella dinamica dell'omicidio.

