Tottenham missione Maresca | accordo vicino per il post-Frank

Il Tottenham sta per ufficializzare l’arrivo di Enzo Maresca come nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Frank, la dirigenza ha deciso di puntare sull’ex manager del Chelsea per cambiare rotta subito. La trattativa è in fase avanzata e l’annuncio potrebbe arrivare a breve.

Enzo Maresca è l'uomo scelto dal Tottenham per la rifondazione tecnica immediata. La dirigenza degli Spurs ha rotto gli indugi dopo l'esonero di Frank, identificando nell'ex manager del Chelsea il profilo ideale per arrestare la crisi di risultati. L'allenatore italiano ha superato nelle ultime ore la concorrenza di Roberto De Zerbi, consolidando una posizione di netto vantaggio nelle trattative con il board londinese. La scelta di puntare su Maresca risponde all'esigenza di una sterzata tattica per una squadra scivolata pericolosamente verso i bassifondi della Premier League. Il club punta sulla profonda conoscenza dell'ambiente londinese del tecnico per gestire un gruppo attualmente minato da numerosi infortuni e da una preoccupante involuzione atletica.

