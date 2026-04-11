Marciapiede pericoloso e il Comune non fa nulla

Il consigliere comunale ha presentato un'interrogazione riguardo alle condizioni del marciapiede di via Vivaldi, che risulta danneggiato e pericoloso. La risposta del vicesindaco si è limitata a indicare che non ci sono piani di intervento almeno fino al 2026. La questione riguarda la mancanza di interventi di manutenzione da parte dell’amministrazione locale.

Non se ne fa di nulla. Almeno per il 2026. E’ il senso della laconica risposta del vicesindaco Kashi Zadeh, all’interrogazione del consigliere Massimo Grassi (Civica) sulla manutenzione del disastrato marciapiede di via Vivaldi. "In merito a quanto richiesto dal consigliere – si legge nero su bianco - all’interno dell’interrogazione, si informa che gli uffici sono a conoscenza dello stato del marciapiede indicato (immaginiamo quello tra il civico 29 e il polo scolastico 'Turri', lato opposto alle case). Attualmente quel tratto di marciapiede non rientra nella programmazione della riqualificazione ordinaria delle strade e dei marciapiedi per il 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Marciapiede pericoloso e il Comune non fa nulla" Leggi anche: Il marciapiede di legno cede: "E’ pericoloso" Leggi anche: Marciapiede pericoloso a Japigia: "Mattonelle sconnesse, rischio caduta in via Apulia" #13 What's the Current State of the Villa Temi più discussi: Marciapiede pericoloso e il Comune non fa nulla; Marciapiede pericoloso a Japigia: Mattonelle sconnesse, rischio caduta in via Apulia; Vercelli: sistemato il marciapiede pericoloso dentellato di via Stara; Via Roma, buca pericolosa sul marciapiede. Comitati Civici Palermo: ''Intervento urgente per la sicurezza''. Pericoli sui marciapiedi. Ad Avenza le insidie stradali segnalate dai cartelliIn via Marina i marciapiedi sono praticamente inesistenti, nonostante le numerose abitazioni. Non se la passano meglio i marciapiedi sul viale XX Settembre dalla Centrale alla Stazione, con buche ... lanazione.it Il marciapiede di legno cede: E’ pericolosoIl marciapiede realizzato con rivestimento di legno è diventato pericoloso. E’ quello lungo la Strada Provinciale 4 che dall’angolo di via Risorgimento, nella frazione di Chiesanuova, arriva fino in ... lanazione.it Marciapiede pericoloso a Japigia: "Mattonelle sconnesse, rischio caduta in via Apulia" x.com Il consigliere d’opposizione: "Buon afflusso di turisti, ma il lungomare è ancora da completare e il marciapiede può essere pericoloso" - facebook.com facebook