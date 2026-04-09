Marciapiede pericoloso a Japigia | Mattonelle sconnesse rischio caduta in via Apulia

Un tratto di marciapiede in via Apulia, nel quartiere Japigia di Bari, presenta mattonelle sconnesse e all'apparenza solide, ma che nascondono un rischio per i passanti. La zona a rischio si estende su un rettangolo formato da dodici mattonelle, situato nella parte finale del marciapiede che si incrocia con via Peucetia. La superficie presenta una superficie irregolare, con potenziali punti di inciampo e caduta.

Mattonelle all'apparenza solide, ma che nascondono una sorpresa pericolosa. Un tratto di marciapiede di via Apulia, nel quartiere Japigia di Bari, presenta una ‘zona a rischio caduta’: un rettangolo composto da 12 mattonelle, nella parte finale del marciapiede che ‘incrocia’ con via Peucetia, non. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Bari, al via la manutenzione straordinaria delle strade nella ex zona 45 di JapigiaInterventi di rifacimento di asfalti e marciapiedi nel Municipio I: lavori finanziati con l’accordo quadro triennale da 7,3 milioni di euro ... lagazzettadelmezzogiorno.it