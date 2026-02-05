Il marciapiede di legno cede | E’ pericoloso

Un marciapiede di legno lungo la Strada Provinciale 4 si è rotto, diventando un rischio per chi ci passa. La passerella si trova tra via Risorgimento e via Treggiaia, nella frazione di Chiesanuova. Le persone che frequentano la zona si sono subito accorte che le assi sono divelte e che camminarci è pericoloso. Qualcuno ha già segnalato il problema alle autorità, ma ancora nessuna riparazione è stata fatta. La gente chiede interventi rapidi per evitare incidenti.

Il marciapiede realizzato con rivestimento di legno è diventato pericoloso. E’ quello lungo la Strada Provinciale 4 che dall’angolo di via Risorgimento, nella frazione di Chiesanuova, arriva fino in via Treggiaia. Diverse sono le segnalazioni dei residenti che sono già caduti. "Io ci ho rimesso i denti – racconta una donna – Mi sono ritrovata distesa a terra e quando mi sono rialzata, avevo un asse di legno con un grosso chiodo a poca distanza dal viso. Mi portarono in ambulanza all’ospedale e ne uscii con una prognosi di dieci giorni. Sono dovuta ricorrere anche alle cure di un dentista". E’ stata risarcita per la caduta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

