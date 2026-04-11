Nelle Marche, ieri si è concluso il periodo di gestione dell’emergenza, con il Consiglio dei Ministri che ha deciso di affidare la guida degli interventi di ricostruzione all’ingegnere Babini. Sono stati stanziati 400 milioni di euro destinati ai lavori di ricostruzione, segnando un passaggio importante nel processo di recupero delle aree colpite. La nomina di Babini rappresenta un passaggio chiave nelle operazioni di rilancio della regione.

Il passaggio cruciale dalla gestione dell’emergenza alla ricostruzione strutturale nelle Marche è ufficialmente avvenuto ieri, con la decisione del Consiglio dei Ministri di affidare la guida operativa degli interventi all’ingegnere Babini. Il nuovo commissario straordinario dovrà coordinare il ripristino dei territori tra le province di Ancona e Pesaro, colpiti dalle violente precipitazioni del 15 e 16 settembre 2022. La scelta politica, maturata nel vertice del Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare in concerto con l’amministrazione regionale, segna una svolta metodologica per i comuni dell’area anconetana e pesarese.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche, 400 milioni per la ricostruzione: Babini guida il piano

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