Marche ricostruzione e fortuna | operaio vince 2 milioni con

Un operaio di Serravalle ha vinto due milioni di euro giocando un tagliando da soli 10 euro. La sua vittoria arriva dopo mesi di lavoro nella ricostruzione post-terremoto. L’uomo aveva acquistato il biglietto in un bar del paese, senza aspettarsi di ottenere un importo così alto. Ora, con questa somma, pensa di aiutare la famiglia e realizzare alcuni progetti. La sua storia ha fatto rapidamente il giro della comunità.

Serravalle, un tagliando da 10 euro e un sogno diventato realtà: due milioni di euro a un operaio della ricostruzione. Un'ondata di entusiasmo ha travolto il piccolo borgo di Serravalle, nelle Marche, dopo che un fortunato vincitore ha incassato due milioni di euro grazie a un gratta e vinci da soli 10 euro. La vincita, avvenuta la settimana scorsa, è stata realizzata presso la tabaccheria "Buona Fortuna", un punto di riferimento per la comunità locale, particolarmente provata dal recente terremoto e impegnata in un complesso processo di ricostruzione. La notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, alimentando la speranza e l'ottimismo tra gli abitanti.

