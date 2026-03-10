Tirreno-Adriatico a Terni | la città si prepara ad accogliere la ‘Due Mari’ con la diretta tv GALLERIA FOTOGRAFICA

I corridori attraverseranno il capoluogo di provincia all'ora di pranzo. In maglia azzurra il messicano Isaac Del Toro. Un fugace passaggio a Terni per la Tirreno-Adriatico. La terza frazione Cortona–Magliano de' Marsi attraverserà la città all'ora di pranzo. I corridori scenderanno da Cesi, costeggeranno lo stadio Liberati e risaliranno verso l'ospedale per affrontare la salita che porta a Marmore. Complessivamente dovranno percorrere 221 chilometri per un dislivello totale di 1.850 metri. A quattro anni di distanza dall'ultima volta, la 'Due Mari' tornerà dunque a Terni. Il 9 marzo 2022 l'ultimo arrivo in città dopo 170 chilometri percorsi, con la volata lungo corso del Popolo conclusasi con lo sprint vincente di Caleb Ewan.