Trapianti record | 7 impianti in 24 ore In Emilia-Romagna risultato eccezionale grazie a medici e donatori

Nelle ultime ventiquattro ore, sette interventi di trapianto sono stati completati in una regione italiana, un numero senza precedenti in così breve tempo. L’attività chirurgica intensa si è svolta nelle sale operatorie di diversi ospedali, coinvolgendo medici e donatori. Questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione tra équipe specializzate e al contributo dei donatori, che hanno reso possibile questa serie di interventi.

Bologna, 11 aprile 2026 – Una maratona, consumata non sulle strade ma nelle sale operatorie tra bisturi e tanta fatica. In appena 24 ore, negli ospedali emiliano romagnoli, sono stati eseguiti 7 trapianti di organi: 2 di cuore e 1 di polmone a Bologna, 2 di fegato a Modena e 2 di rene, uno a Parma e uno nuovamente a Bologna. Una sequenza eccezionale che ha coinvolto équipe di tutta la regione e non solo. Si tratta – sottolinea la Regione Emilia-Romagna – una sequenza eccezionale, un risultato straordinario della rete donazione-trapianto reso possibile grazie alla perfetta integrazione tra i diversi centri trapianto e al lavoro sinergico di équipe multidisciplinari altamente specializzate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trapianti record: 7 impianti in 24 ore. “In Emilia-Romagna risultato eccezionale, grazie a medici e donatori” Trapianti, maratona in Emilia-Romagna: intervento anche a Parma durante le 24 ore recordC’è anche Parma nella maratona sanitaria che ha portato a sette trapianti di organi realizzati in Emilia-Romagna nell’arco di sole 24 ore. In Lombardia trapianti da record: 9 donatori in 72 ore, speranza di vita a 16 pazientiLa rete trapianti lombarda conferma la sua forza con una tre giorni di attività operativa senza precedenti.