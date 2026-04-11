Domani, 12 aprile, si svolgerà la Wizz Air Milano Marathon 2026, con circa 15.000 partecipanti iscritti. La gara coprirà una distanza di 42,195 km attraversando i principali quartieri della città. Durante l’evento, alcune strade saranno chiuse al traffico per consentire il percorso dei runner. La maratona coinvolge famiglie, appassionati e atleti, trasformando temporaneamente il centro urbano in un luogo di festa e di sport.

Saranno circa 15mila i runner attesi domani 12 aprile alla Wizz Air Milano Marathon 2026: i 42,195 km tutti da correre attraverseranno gli spazi più caratteristici della città trasformandola per un giorno in un grande momento collettivo per famiglie, maratoneti e appassionati. L’intento della maratona è il Charity Program, un progetto di beneficenza attivo dal 2012 che contribuisce a costruire una società migliore. Dal 2012 sono stati raccolti oltre 7,5 milioni di euro mentre nel 2025 le donazioni hanno superato 1.800.000 euro. Accanto all’evento principale si svolgerà anche UniCredit Relay Marathon, la staffetta che inizierà un’ora dopo il via della maratona e alla quale parteciperanno circa 16mila staffettisti organizzati in quattromila squadre, nate per beneficenza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maratona di Milano 2026, 15mila in corsa: il percorso, tutti gli orari e le strade chiuse

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