Manutenzione asfalti al via un programma di lavori da 112mila euro | la mappa delle vie

Il Comune di Bondeno ha avviato un progetto di manutenzione degli asfalti per migliorare le strade, investendo 112mila euro. La decisione deriva dal bisogno di riparare le vie più danneggiate, dopo aver già approvato un intervento da 407mila euro. La mappa delle vie interessate mostra un intervento su zone centrali e periferiche, con lavori in programma nelle prossime settimane. L’obiettivo è garantire una rete stradale più sicura e funzionale.

Il Comune di Bondeno ha pronto un nuovo piano per la manutenzione degli asfalti. Un programma da 112mila euro, approvato nella riunione di Giunta di giovedì mattina, ed una serie di lavori all’orizzonte che si sommano a quelli già finanziati con il precedente piano da 407mila euro. A questi vanno aggiunti i lavori (non ricompresi nella categoria delle manutenzioni) già conclusi per il rifacimento di via Argine Cagnetto. A breve, infine, ci sarà l’assegnazione dei lavori per l’asfaltatura del tratto ghiaiato di via Farini. Dunque, la primavera porterà con sé una serie di interventi manutentivi. “Abbiamo predisposto un primo programma, che prosegue strategicamente i precedenti, e che tiene conto di tutte le osservazioni arrivate da parte dei cittadini e delle imprese – dicono il sindaco Simone Saletti e l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi –. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

