Mantova carabinieri fermano il 29enne ai Giardini Nuvolari | viola

Un uomo di 29 anni senza residenza stabile e già noto alle forze dell’ordine è stato fermato dai carabinieri nei pressi dei Giardini Nuvolari a Mantova. Durante un controllo, è risultato aver violato le restrizioni giudiziarie che lo obbligavano a rimanere nella provincia. I militari hanno deciso di intervenire e lo hanno accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti.

Un uomo di 29 anni, privo di una residenza stabile e già noto alle forze dell’ordine, è stato intercettato dai carabinieri nei pressi dei Giardini Nuvolari a Mantova mentre ignorava le restrizioni giudiziarie che lo vincolavano alla provincia. L’individuo, extracomunitario, ha violato il divieto di dimora stabilito dal Tribunale cittadino, venendo identificato dai militari durante un pattugliamento mirato nelle zone della città ritenute più sensibili per la sicurezza pubblica. Vigilanza territoriale e gestione delle aree critiche. L’intervento delle forze dell’ordine non è avvenuto in modo casuale, ma rientra nel perimetro operativo definito dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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