La polizia di Mantova torna a lanciare l’allarme sulle truffe ai danni degli anziani. Questa volta, oltre alle vittime più vulnerabili, coinvolgono anche i tassisti. Gli agenti hanno invitato tutti a stare attenti e a segnalare ogni sospetto, perché le truffe continuano a colpire soprattutto le persone più sole e fragili.

Mantova, 10 febbraio 2026 – Le truffe, soprattutto ad anziane e anziani soli, sono una vecchia piaga che si sta diffondendo. E il Mantovano non fa eccezione. Per sventarle e trovare i colpevoli servono segnalazioni tempestive: dalle potenziali vittima ma anche da altre persone o categoria, per esempio i tassisti. Lo hanno spiegato i carabinieri, che hanno lanciato l'ennesimo, accorato appello a denunciare, perché quando arriva la telefonata vuol dire che loro (i cattivi) sono già sul posto. Gli uomini dell'Arma sono preoccupati per tutte le truffe, ma a irritarli particolarmente sono, come è ovvio, quelle in cui entra in scena un falso carabiniere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La piaga delle truffe agli anziani, a Mantova i carabinieri lanciano l’ennesimo appello. Anche ai tassisti

I carabinieri di Rivanazzano Terme hanno organizzato una serata speciale per mettere in guardia gli anziani dalle truffe.

