Garante disabili | Solo Salerno ha adottato il piano di eliminazione barriere

Tempo di lettura: < 1 minuto A 40 anni dall’approvazione della legge in Campania, solo Salerno ha adottato il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche con delibera della Giunta comunale ma non è ancora stato approvato dal Consiglio. È quanto emerge dall’indagine dell’Associazione Luca Coscioni che ha monitorato lo stato di attuazione nei Comuni capoluogo italiani per verificare quanto il paese sia ancora distante dai principi di accessibilità e inclusione previsti dalla Convenzione Onu e dalla Costituzione. “Il non rispetto della normativa sui piani è una vera e propria discriminazione – commenta il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania Paolo Colombo – La giurisprudenza ha chiarito che l’assenza non è una semplice mancanza amministrativa, ma una lesione di diritti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

