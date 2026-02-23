Ridurre le barriere invisibili | Emirates e Aeroporti di Roma ridefiniscono il viaggio accessibile a Fiumicino

Emirates e Aeroporti di Roma hanno avviato un progetto per migliorare l'accessibilità a Fiumicino, rispondendo alle esigenze di oltre 100 milioni di persone autistiche o sensibili. La causa riguarda la creazione di ambienti più accoglienti e meno stressanti per chi affronta difficoltà sensoriali durante i viaggi. Questa iniziativa introduce nuove procedure e spazi dedicati, rendendo più semplice e sereno il percorso per tutti i passeggeri con bisogni speciali. Le modifiche sono già visibili nelle aree di partenza e arrivo.

Fiumicino, 23 febbraio 2026 – Oggi nel mondo sono oltre 100 milioni le persone autistiche eo con sensibilità sensoriali. I dati sono chiari: il 78% di loro rinuncia a viaggiare per paura di trovarsi in ambienti sconosciuti. Emirates e Aeroporti di Roma (ADR) hanno quindi deciso di provare ad abbattere queste "barriere invisibili" organizzando una "Travel Rehearsal" presso l'Aeroporto di Roma Fiumicino il 21 febbraio. Più che un singolo appuntamento, la tappa di Roma è parte integrante di una strategia globale volta a garantire un'inclusività totale. Il programma "Travel Rehearsal" è stato infatti avviato per la prima volta presso l'hub di Emirates a Dubai e, dopo il grande successo riscosso, è stato progressivamente esteso a numerose città e snodi strategici in tutto il mondo.