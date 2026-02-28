Nodo ferroviario in stand-by Mansi | Menzogne da ogni parte Amirante si dimetta Dormirò in tenda per protesta

Il nodo ferroviario è attualmente in stand-by e il portavoce annuncia una raccolta firme prevista per il 28 marzo, volta a chiedere le dimissioni di Cristina Amirante. La questione ha generato forti polemiche e accuse reciproche tra le parti coinvolte, con dichiarazioni di disaccordo e promesse di protesta pubblica. La situazione resta tesa e senza una risoluzione immediata all’orizzonte.

"Siamo arrivati all'atto finale della vicenda. Il 28 marzo daremo il via a una raccolta firme per chiedere le dimissioni di Cristina Amirante. Il Comitato Mansi ed Europa Verde denunciano il fatto che non è stato fatto nulla per rimuovere i passaggi a livello di Udine. Anzi, sulla vicenda.