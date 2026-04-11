Manfredonia-Nola l’invito della Est | tutti al Miramare
Domani a Manfredonia, l’azienda di trasporti Est invita tutti i cittadini e gli appassionati a partecipare a un evento speciale al Miramare. La giornata non prevede una partita, ma si tratta di un’iniziativa promossa dall’azienda per coinvolgere la comunità locale. L’appuntamento è fissato per il giorno successivo, con l’intento di creare un momento di condivisione tra i partecipanti.
MANFREDONIA–NOLA: TUTTI AL MIRAMARE Domani non è una partita.È una battaglia per la salvezza.Il Miramare deve essere una bolgia: sciarpe al cielo, voce alta, novanta minuti senza mollare.Ai ragazzi chiediamo di DARE TUTTO.A noi il compito di spingere ogni pallone.TUTTI AL MIRAMARE.TUTTI IN GRADINATA. Gradinata Est Manfredonia IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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