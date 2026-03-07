PassionSport Manfredonia al Miramare contro l’Etra Barletta

La PassionSport Manfredonia si prepara a sfidare l’Etra Barletta al Miramare in una partita valida per il campionato. La gara si svolgerà nel fine settimana e vedrà le due squadre affrontarsi sul campo di Manfredonia. La partita è stata annunciata e sarà seguita da appassionati e tifosi locali.

Speciale 8 Marzo In occasione della Giornata Internazionale della Donna, invitiamo tutte le nostre tifose a colorare gli spalti: la vostra passione è la nostra forza più grande! Vi aspettano i nostri nuovi gadget in regalo targati BETPASSIONSPORT!