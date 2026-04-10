Manfredonia Marasco lascia anche Futuro Nazionale di Vannacci I motivi

A Manfredonia, il politico Marasco ha deciso di interrompere la sua collaborazione con il movimento Futuro Nazionale, diretto da Vannacci. La scelta è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali, e al momento non sono stati forniti i motivi di questa decisione. La notizia si aggiunge a un quadro di cambiamenti all’interno dell’organizzazione, che negli ultimi tempi ha visto alcuni membri lasciare l’associazione.

Facendo seguito a quanto accaduto in data di ieri presso un locale nei pressi della Camera dei Deputati, intendo formalizzare quanto segue. Ritengo tale linguaggio non solo irrispettoso, ma profondamente inadeguato al ruolo istituzionale che Lei ricopre e offensivo verso un cittadino che sostiene gratuitamente la Sua attività politica. Prendo atto, con rammarico, che il mio impegno e la mia dedizione non sono né graditi né rispettati. Pertanto, con la presente comunicazione, dichiaro cessata con effetto immediato ogni mia attività di promozione e sostegno a favore del Suo partito e della Sua persona. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Marasco lascia anche Futuro Nazionale di Vannacci. I motivi Vannacci lascia la Lega, anche all’Europarlamento: «Vado avanti da solo. Futuro Nazionale è realtà». Giubilei: «È un traditore»Roberto Vannacci non è più membro del Gruppo dei Patrioti per l’Europa al Parlamento europeo, la formazione che ospita, oltre alla Lega, il... Lo ‘strappo’ di Vannacci. Difendere Lucca non si lascia tentare da Futuro Nazionale"Vannacci? No, grazie": lo strappo del generale dalla Lega ha avviato la caccia a chi è disposto ad entrare nella nuova formazione politica che... Argomenti più discussi: Primi grattacapi tra i vannacciani di Capitanata, lascia l'altro generale: Mio impegno non gradito; MANFREDONIA SIPONTO Manfredonia: decine di pini abbattuti a Siponto Lido a causa del maltempo; Manfredonia, Marasco lascia anche Futuro Nazionale di Vannacci. I motivi; Manfredonia, giardino dell’ex Casa di Riposo Anna Rizzi: interrogazione di Marasco. Manfredonia, Marasco lascia anche Futuro Nazionale di Vannacci. I motiviManfredonia, Marasco lascia anche Futuro Nazionale di Vannacci. I motivi Oggetto: Interruzione immediata di ogni collaborazione e attività di sostegno ... ilsipontino.net Comitato territoriale di Futuro Nazionale: si riunisce la prima assemblea a Foggia - facebook.com facebook GOVERNO MELONI. La fiducia è un sentimento reciproco. Noi di Futuro Nazionale andiamo avanti ma, nel frattempo, qualcuno rimarrà indietro. x.com