Malen si conferma protagonista anche al fantacalcio, segnando 10 reti in 12 partite e mantenendo una media di 9. La sua prestazione è stata decisiva per la squadra, contribuendo con gol e assist. In questa stagione, l’attaccante si distingue per continuità e rendimento, attirando l’attenzione degli appassionati di fantasy football. La sua capacità di incidere nel campionato lo rende uno dei giocatori più apprezzati in questa fase.

Raggiunta la doppia cifra in campionato dopo appena 12 partite giocate, con i soli Lautaro (16 gol) e Douvikas (11) avanti in classifica marcatori. Passano le giornate ma l'impatto di Malen sulla Serie A e sul fantacalcio continua a stupire. L'olandese ha risolto la sfida contro il Pisa con la prima tripletta della stagione nel campionato italiano e la sua prima in maglia giallorossa, tornando al gol dopo due partite a secco. Sale quindi a quota 10 reti in 12 partite a voto, con una fantamedia del 9 che gli consente di occupare il primo posto tra i colleghi di reparto nella speciale graduatoria. All'ex Aston Villa ora manca solo il servire il primo assist in Italia: ci proverà nelle restanti sei partite di campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malen è super anche al fantacalcio: doppia cifra e fantamedia del 9

Boga, che impatto al fantacalcio: tre bonus in cinque partite e fantamedia del 7,7Arrivato alla Juventus al termine del mercato di gennaio, Jeremie Boga sembra essersi ambientato velocemente in quel di Torino.

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Malen è super anche al fantacalcio: doppia cifra e fantamedia del 9La quotazione di Malen al Fantacampionato Gazzetta è di 51 crediti, dopo essere partito da una base di 32. Finora è andato a voto in 12 occasioni con 10 reti, una fantamedia del 9, e una sola ... gazzetta.it

Roma, Malen da urlo al Fantacalcio: sarà capocannoniere?Donyell Malen continua a dominare in Serie A. L'attaccante della Roma ha avuto un grande impatto nel campionato italiano tanto da essere arrivato, grazie alla tripletta di ieri sera contro il Pisa, a ... fantacalcio.it

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