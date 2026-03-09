Boga che impatto al fantacalcio | tre bonus in cinque partite e fantamedia del 7,7

Boga, arrivato a gennaio, ha già preso parte a cinque partite con la maglia attuale, segnando due gol e fornendo un assist. La sua presenza si riflette nei bonus conquistati, con tre in totale, e nella fantamedia di 7,7. I suoi numeri al fantacalcio mostrano un impatto immediato e importante nelle ultime settimane.

Arrivato alla Juventus al termine del mercato di gennaio, Jeremie Boga sembra essersi ambientato velocemente in quel di Torino. Acquistato per ricoprire il ruolo di "vice-Yildiz", l'ex Sassuolo ha già portato a casa tre bonus (due gol e un assist) da quando è approdato alla corte bianconera. L'ultimo dei quali, ovvero il gol del 4 a 0 nell'ultima di campionato contro il Pisa, è stato sicuramente il meno importante. Molto più pesanti, invece, sono stati l'assist realizzato contro la Lazio per il gol allo scadere di Kalulu, che è valso il pareggio ai bianconeri, e la rete segnata contro la Roma, grazie alla quale la Juve ha dimezzato lo svantaggio in uno scontro fondamentale per la lotta Champions (3 a 3 il risultato finale). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

