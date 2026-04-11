Maldive e Seychelles voli super scontati per le vacanze estive Il paradosso di Hormuz sui prezzi degli aerei per l’Asia

Per le vacanze estive di quest'anno, alcune destinazioni esotiche come le Maldive e le Seychelles offrono tariffe molto scontate sui voli, secondo le ultime offerte disponibili. Si segnalano prezzi particolarmente bassi rispetto agli anni precedenti, con alcune compagnie aeree che propongono tariffe promozionali per rotte verso l’Asia e le isole dell’Oceano Indiano. Questa situazione si verifica in un momento in cui i costi dei voli per queste destinazioni sono stati influenzati da diversi fattori, tra cui variazioni nei prezzi del carburante e politiche di mercato.

Roma, 11 aprile 2026 – Volare verso mete esotiche, se si riuscirà, in occasione delle prossime vacanze estive potrebbe risultate molto conveniente. Ma bisogna avere “un po’ di coraggio”. Prenotare adesso un viaggio per le Maldive, in agosto, può infatti permettere di risparmiare anche il 28% rispetto al normale. https:www.quotidiano.netvideoiata-mesi-per-tornare-a-forniture-normali-di-carburante-per-aerei-qus2uezh Il “paradosso di Hormuz”. Ad affermarlo è Assoutenti che, attraverso il monitoraggio dei prezzi, ha colto questo “risvolto della medaglia” nell’ambito del conflitto in Iran che tanti problemi economici (inflazione, approvvigionamento di carburante) sta portando.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maldive e Seychelles, voli super scontati per le vacanze estive. Il “paradosso di Hormuz” sui prezzi degli aerei per l’Asia Voli per le Maldive a 250 euro, 197 per le Seychelles e 370 per il Giappone: i prezzi per la crisi e le dateLa crisi in Medio Oriente può essere la migliore alleata di chi cerca un'occasione per i viaggi futuri verso una destinazione estera o una meta... Voli per le Maldive a 250 euro, 197 per le Seychelles e 370 per il Giappone. Ma salgono i prezzi per Grecia e SpagnaLa crisi in Medio Oriente può essere la migliore alleata di chi cerca un'occasione per i viaggi futuri verso una destinazione estera o una meta...