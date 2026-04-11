Domenica 12 aprile 2026 alle 16:15 si disputerà la partita tra Maiorca e Rayo Vallecano. La gara è considerata molto importante per i padroni di casa, che nelle ultime uscite in casa hanno mostrato un miglioramento nelle prestazioni, grazie anche al cambio di allenatore. La formazione di Maiorca ha ripreso vigore e compattezza, puntando a consolidare la propria posizione in classifica.

Nelle ultime gare casalinghe giocate, il Maiorca ha decisamente accelerato il passo: sotto la guida di Demichelis la squadra ha ritrovato ardore, compattezza e determinazione per raggiungere un obiettivo importantissimo come la salvezza. Son Moix ha ancora negli occhi la straordinaria impresa compiuta la settimana scorsa contro il Real Madrid, che ha determinato il sorpasso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Maiorca-Rayo Vallecano (domenica 12 aprile 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Gara fondamentale per i padroni di casa

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