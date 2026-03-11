Il 12 marzo 2026 alle 18:45 si gioca la partita tra Samsunspor e Rayo Vallecano nella fase a eliminazione diretta della Conference League. I padroni di casa, il Samsunspor, sono pronti a sfidare gli spagnoli del Rayo Vallecano, che si sono qualificati agli ottavi di finale dopo aver concluso il campionato al quinto posto. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati già diffusi.

Torna la Conference League e tornano le notti europee per il Rayo Vallecano: gli spagnoli si sono qualificati al quinto posto nella fase campionato e hanno quindi ottenuto immediatamente l’accesso agli ottavi di finale. Il rivale è il Samsunspor, squadra turca che invece è approdata ai play-off: qui ha sconfitto in maniera molto netta lo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Samsunspor-Rayo Vallecano (Conference League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. I padroni di casa possono sorprendere i Matagigantes

