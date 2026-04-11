Dopo la morte di Provenzano e Messina Denaro, Cosa nostra si trova senza un leader riconosciuto. Le forze dell'ordine hanno impedito più volte ai mafiosi di riformare la commissione provinciale, l’organo di governo dell’associazione. Nonostante gli sforzi, i tentativi di ricostruire la struttura di comando sono stati bloccati dalle attività investigative, che hanno fermato le operazioni prima che potessero essere completate.

«Ai mafiosi ora manca un capo, hanno cercato più volte di trovarne uno, di ricostituire l’organo di governo, la commissione provinciale di Cosa nostra, senza però mai riuscirci, grazie alle indagini che li hanno fermati prima che ce la facessero». Lo afferma l'ex pm Marzia Sabella, l’unica donna di un gruppo di soli uomini, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Pignatone, regista della cattura 20 anni fa del padrino corleonese, Bernardo Provenzano. «Carismatico Messina Denaro, ma - aggiunge - non il capo di tutti i mandamenti: del Trapanese sì, non di Palermo. Provenzano invece era riconosciuto da tutti, era l’ultimo corleonese anche di nascita, l’ultimo dei patriarchi e, anche se non aveva il potere di Totò Riina ed era costretto a mediare, per governare, dettava ordini, era ascoltato». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mafia senza un capo dopo Provenzano e Messina Denaro: “Ora Cosa nostra si camorrizza”

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