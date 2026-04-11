Madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato decomposizione

Una donna di 82 anni e la figlia di 50 sono state trovate morte in un appartamento al quarto piano di uno stabile a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. I corpi, in avanzato stato di decomposizione, sono stati scoperti dal nucleo SAF dei vigili del fuoco di Milano. Non sono ancora state rese note le cause del decesso né altri dettagli sulla vicenda.

I corpi di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati dal nucleo Saf dei vigili del fuoco di Milano in un appartamento al quarto piano di uno stabile in via Rovani a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco. L'allarme è stato lanciato verso le 17.30 dai condomini attirati sin dalla mattina dai forti odori che provenivano dall'abitazione. Dopo aver forzato la porta di ingresso, i vigili del fuoco non hanno potuto che constatare, insieme a carabinieri e 118, il decesso delle due donne, per le cui cause si dovrà attendere il responso dell'autopsia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato decomposizione Sesto, madre e figlia trovate morte in casa. I corpi erano in avanzato stato di decomposizioneSesto San Giovanni (Milano), 11 aprile 2026 – Dall’appartamento arrivavano forti odori, insopportabili. Trovati in avanzato stato di decomposizione i cadaveri di madre e figlia vicino a MilanoI vigili hanno forzato la porta di ingresso, dopo avere ricevuto l’allarme dai condomini preoccupati per i forti odori che provenivano... Milano, madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato di decomposizione