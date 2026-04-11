Una donna e sua figlia sono state trovate morte in provincia di Campobasso. Le cause del decesso sono ancora oggetto di indagine e le circostanze rimangono poco chiare. Il fratello della vittima ha rilasciato alcune dichiarazioni, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulla vicenda. La polizia sta lavorando per raccogliere ulteriori elementi e fare chiarezza sulla dinamica degli eventi.

Il caso della morte di una madre e della figlia, avvenuta in provincia di Campobasso in circostanze ancora tutte da chiarire, continua a suscitare interrogativi e tensioni. La vicenda è tornata al centro dell'attenzione mediatica nella puntata di “Quarto Grado”, il programma di approfondimento giornalistico in onda su Rete 4, dove è intervenuto il fratello di Antonella, una delle due vittime. Nel suo racconto televisivo, l'uomo ha espresso piena fiducia nei confronti del cognato e della nipote, respingendo qualsiasi sospetto di responsabilità interna alla famiglia. “Non lo so se è una cosa di routine, però secondo me non c'entrano nulla. Mio cognato e mia nipote li conosco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Madre e figlia morte a Campobasso: cosa dice il fratello della vittima

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San Carlo Acutis - Conferenza eccezionale tenuta da sua madre a Versailles - Diocesi di Versailles - facebook.com facebook

“La zavorra mi tiene a terra…Ho chiamato ogni limite mia madre.Le ho imputato il mio volo zoppo. Lei è il mio pretesto.È causa, e motivo…è un albero.Alla sua ombra mi sono giustificata. Si secca,anche l’ombra si riduce” —Donatella Di Pietrantonio #LeMieLe x.com