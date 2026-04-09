Un medico intervenuto a Campobasso ha descritto come abbia capito subito che la situazione di madre e figlia, trovate prive di vita, fosse diversa da un normale malore. Le due donne erano state trovate senza battito e con segni che suggerivano un avvelenamento. Il professionista ha spiegato di aver tentato di rianimarle, ma il cuore di entrambe risultava fermo, una condizione considerata rara in circostanze di questo tipo.

Vanno avanti le indagini sulle due donne, madre e figlia, morte nei giorni di Natale a Pietracatella in circostanze misteriose, presumibilmente avvelenate con la ricina. Mentre proseguono gli interrogatori dei parenti delle due vittime, parla il medico dell’ospedale di Campobasso che prestò loro le prime cure, Vincenzo Cuzzone. Il primario della Rianimazione racconta di una situazione piuttosto rara, il cuore “fermo” che non reagiva minimamente ai tentativi di rianimazione. Madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Campobasso Interrogati il marito e la figlia maggiore Altra giornata di interrogatori Le indagini Il racconto del medico che prestò le prime cure Madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Campobasso Quella di ieri, mercoledì 8 aprile, è stata una giornata importante per le indagini sul giallo di Campobasso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Campobasso, il racconto del medico: "Cuore fermo, cosa rara"

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso con la ricina, indagini su due cene e un pranzoIl veleno che avrebbe ucciso madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso in Molise, avrebbe agito velocemente.

Madre e figlia morte a Campobasso furono avvelenate da ricinaSvolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre...

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Madre e figlia morte avvelenate, nuova giornata di interrogatori: ancora nessun indagatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Madre e figlia morte avvelenate, nuova giornata di interrogatori: ancora nessun indagato ... tg24.sky.it

Madre e figlia morte a Campobasso: marito e altra figlia interrogati per 10 ore, ma si dicono tranquillissimiGianni Di Vita, il marito e padre delle due donne morte con il sospetto da avvelenamento da ricina a Campobasso subito dopo Natale, è stato interrogato ... fanpage.it

Le hanno tagliato e portato via la testa Parla la madre di Pamela Genini: "Francesco Dolci era ossessionato da mia figlia" - facebook.com facebook

Aveva solo 15 anni. La morte di Dea ha spezzato per sempre la vita di sua madre Mirna. Dal dolore nasce però un racconto intimo e coraggioso: una madre che scrive alla figlia per ritrovarla nei ricordi e dare un senso all’assenza A @dibuonmattino #Tv20 x.com