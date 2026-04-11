Nel comune di Pietracatella, proseguono le indagini su un caso di madre e figlia trovate avvelenate. Nuovi dettagli sono emersi, sollevando dubbi su alcune ipotesi fatte finora dalle forze dell’ordine. La situazione si complica con elementi che mettono in discussione le prime ricostruzioni e spingono gli inquirenti a approfondire ulteriormente il caso. La vicenda rimane sotto stretta osservazione da parte degli investigatori.

Nel cuore di un’indagine che continua a sollevare interrogativi sempre più fitti, il caso di Pietracatella torna a far discutere per nuovi elementi che sembrano incrinare alcune delle certezze iniziali. Le morti di Antonella Di Ielsi e della giovane Sara, 15 anni, restano al centro di un’inchiesta complessa, dove ipotesi investigative e riscontri medico-legali non procedono sempre nella stessa direzione. Secondo quanto riporta Leggo, le ultime indiscrezioni sugli esami autoptici aprirebbero scenari meno lineari rispetto alla pista dell’avvelenamento da ricina, mentre sul fronte giudiziario si registrano movimenti inattesi nella difesa dell’unico sopravvissuto della famiglia, Giovanni Di Vita. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Madre e figlia avvelenate, emergono nuovi atroci dubbi: cosa salta fuori

Madre e figlia morte avvelenate, senza necrosi degli organi dubbi sulla ricina: cosa pensa Roberta BruzzoneSono ancora tante le ombre sulla morte di madre e figlia in provincia di Campobasso, forse avvelenate a causa della ricina, un potentissimo veleno.

Madre e figlia avvelenate, i «non ricordo» del padre e i dubbi sul malore. La cugina sentita alla fine: cosa non torna dopo gli interrogatoriSono durati oltre dieci ore gli interrogatori sostenuti ieri l’8 aprile nella Questura di Campobasso da Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi...

Madre e figlia avvelenate dalla ricina, cos’è e dove si trova il veleno - 01/04/2026

Temi più discussi: Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia; Madre e figlia morte avvelenate, l'avvocato del padre rinuncia all'incarico; Ore 14 - Mamma e figlia avvelenate, chi voleva sterminare la famiglia? - 01/04/2026 - Video; Madre e figlia avvelenate dalla ricina, interrogati Gianni e Alice di Vita. Esiti su autopsia solo entro la fine di aprile.

Madre e figlia avvelenate a Campobasso, l'avvocato del marito rinuncia all'incarico: cosa sappiamo finoraArturo Messere, il legale che ha assistito Gianni Di Vita e la figlia maggiore durante l'interrogatorio fiume di mercoledì, non li difenderà più. Ha parlato di «motivi contingenti». Gli interrogatori ... vanityfair.it

Madre e figlia avvelenate, dubbi sugli effetti della ricina: «Tessuti necrotizzati, ma solo in parte». E Gianni Di Vita ha un nuovo avvocatoIl giallo di Pietracatella si arricchisce di nuovi, inquietanti interrogativi che mettono a dura prova le certezze finora acquisite. Mentre i primi riscontri autoptici sulle morti di Antonella ... leggo.it

San Carlo Acutis - Conferenza eccezionale tenuta da sua madre a Versailles - Diocesi di Versailles - facebook.com facebook

“La zavorra mi tiene a terra…Ho chiamato ogni limite mia madre.Le ho imputato il mio volo zoppo. Lei è il mio pretesto.È causa, e motivo…è un albero.Alla sua ombra mi sono giustificata. Si secca,anche l’ombra si riduce” —Donatella Di Pietrantonio #LeMieLe x.com