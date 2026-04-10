Una donna e sua figlia sono state trovate morte in circostanze che fanno sospettare un avvelenamento, con dubbi crescenti sulla presenza di ricina come causa. La criminologa ha commentato come l'assenza di necrosi visibile negli organi suggerisca particolari modalità di intossicazione. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche di quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.

Sono ancora tante le ombre sulla morte di madre e figlia in provincia di Campobasso, forse avvelenate a causa della ricina, un potentissimo veleno. A mostrare perplessità è stata anche Roberta Bruzzone. Ospite a Quarto Grado, la criminologa ha spiegato che non c’è ancora certezza che la tossina sia quella della ricina e che l’assenza di necrosi è un segnale anomalo. I dubbi di Roberta Bruzzone Le perplessità di Bruzzone sul marito e padre delle vittime L'attesa dell'esito delle autopsie I dubbi di Roberta Bruzzone La madre Antonella e la figlia Sara sono morte poco dopo Natale, dopo essersi sentite male proprio la mattina del 25 dicembre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre e figlia morte avvelenate, senza necrosi degli organi dubbi sulla ricina: cosa pensa Roberta Bruzzone

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso con la ricina, dubbi di Bruzzone su Gianni Di Vita sopravvissutoRoberta Bruzzone è intervenuta nel caso della madre e della figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, vicino Campobasso.

Madre e figlia morte avvelenate con la ricina, Bruzzone sul malore di Gianni Di Vita: "Qualcosa non torna"Roberta Bruzzone getta nuove ombre su Gianni Di Vita, l’unico sopravvissuto del presunto avvelenamento in famiglia a Pietracatella.

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Madre e figlia morte avvelenate, senza necrosi degli organi dubbi sulla ricina: cosa pensa Roberta BruzzoneLa criminologa Roberta Bruzzone, ospite a Quarto Grado, ha rivelato di nutrire dei dubbi sull'avvelenamento di madre e figlia a causa del veleno ... virgilio.it

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Rai Play ha introdotto la classificazione dei contenuti. Alcuni esempi: #NellaMenteDiNarciso di Roberta Bruzzone è consigliato a bambini accompagnati #MareFuori è consigliato al pubblico adulto Mentre #ImmaTataranni presenta consigli di vision x.com

Così come arriviamo facilmente alla conclusione di conoscere molto bene una persona, allo stesso modo sarebbe bene saper cogliere alcuni segnali per identificare e tenere a distanza un narcisista maligno. Con Roberta Bruzzone ripercorriamo alcuni casi di - facebook.com facebook