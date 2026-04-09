Madre e figlia avvelenate i non ricordo del padre e i dubbi sul malore La cugina sentita alla fine | cosa non torna dopo gli interrogatori

Nella giornata dell’8 aprile, nella Questura di Campobasso, sono stati ascoltati in interrogatorio per più di dieci ore un uomo che è il marito di una donna e padre di una ragazza di quindici anni decedute tra dicembre e gennaio. La donna e la figlia sono morte per avvelenamento con ricina, e negli interrogatori sono emersi dubbi e dichiarazioni contraddittorie sulla vicenda, con anche l’audizione finale di una cugina coinvolta nel caso.

Sono durati oltre dieci ore gli interrogatori sostenuti ieri l’8 aprile nella Questura di Campobasso da Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre della quindicenne Sara, entrambe morte avvelenate con la ricina tra il 27 e il 28 dicembre scorsi. La procura di Larino, che indaga per duplice omicidio premeditato per ora contro ignoti, ha ascoltato anche la figlia maggiore Alice, 19 anni. Secondo quanto emerge, le versioni dei due coinciderebbero, ma alcuni passaggi non avrebbero convinto del tutto gli investigatori. «La mia famiglia è distrutta, io sono a vostra disposizione, voglio solo la verità sulla morte di Antonella e Sara», avrebbe detto Di Vita alla procuratrice di Larino Elvira Antonelli e al capo della squadra mobile Marco Graziano al termine del colloquio, secondo Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online

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