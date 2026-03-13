Paolo Rossi sui bianconeri | Voi credete davvero che la Juve stia elaborando un progetto per una capacità di stare a lungo termine al vertice? – VIDEO

Durante un'intervista recente, Paolo Rossi ha commentato la situazione della Juventus, interrogandosi sulla reale intenzione della società di mantenere un ruolo di vertice nel lungo periodo. Nel corso della trasmissione, Rossi ha espresso dubbi sulla strategia dei bianconeri e ha analizzato le prospettive future del club, senza tralasciare dettagli specifici o ipotesi. La discussione si è focalizzata sulle dichiarazioni del commentatore, senza includere opinioni personali o deduzioni.

Paolo Rossi nell’ultima puntata di Primo Tempo ha analizzato la Juventus soffermandosi sul tema della possibilità di aprire un ciclo. Paolo Rossi nell’ultima puntata di Primo Tempo ha analizzato la necessità di aprire un ciclo in casa Juventus. Ecco la sua analisi « Ma noi, tenendo conto del materiale che abbiamo e tenendo conto che comunque in questo momento siamo sesti voglio dire tutti ci auguriamo che si possa partecipare alla Champions, ma comunque c’è in atto, se non un ridimensionamento, una situazione che non ha migliorato ciò che è successo l’anno scorso. Tenendo conto di queste due cose, ma noi come progetto abbiamo l’idea vera di... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

