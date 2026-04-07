Non credete che finirà bene per voi minacce via mail a Gennaro Sangiuliano

Un ex ministro del Governo Meloni e attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Campania ha ricevuto una mail contenente minacce esplicite. Nella comunicazione, sono state utilizzate espressioni violente come “mettere al muro e fucilare alla schiena” e si è avvertito che “non finirà bene”. La polizia ha avviato i controlli per identificare l’autore o gli autori del messaggio.

L'ex ministro e attuale capogruppo di Fratelli d'Italia alla regione Campania ha sporto denuncia e messo i propri devices a disposizione dei carabinieri “I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena. Non credete che finirà bene per voi, vermiciattoli”: è il contenuto di una mail ricevuta da Gennaro Sangiuliano, ex ministro del Governo Meloni, attualmente capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Campania. Sangiuliano ha informato ufficialmente il presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi e presentato denuncia ai carabinieri ai quali ha messo a disposizione i propri devices. L'esponente politico non si è mostrato intimorito ma piuttosto seccato e parla di “leoni da tastiera che già mi tartassano sui social, ma che io provvedo puntualmente a perseguire nelle sedi legali". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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