Nicola Salvatore nuovo rappresentante del Gruppo Territoriale M5S Foggia Buononato sarà il suo vice

Nicola Salvatore è stato nominato rappresentante del Gruppo Territoriale M5S Foggia, con Buononato come suo vice. Ex sindacalista della FP Cgil, nel 2024 si era posizionato al secondo posto nelle elezioni locali. La nomina rafforza la presenza del Movimento 5 Stelle nella città, mantenendo un ruolo attivo nel panorama politico locale.

È Nicola Salvatore il nuovo rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Foggia. Ex sindacalista della FP Cgil, nel 2024 era arrivato secondo. Sabato pomeriggio era stata convocata l’assemblea per eleggere il nuovo rappresentante del Gt a tre mesi inoltrati dalla scadenza del mandato di Buonanonato, eletto il 13 ottobre 2024. Alla riunione ha partecipato anche il coordinatore provinciale M5S, l’europarlamentare Mario Furore. La partita era aperta e l’incarico appariva contendibile. Non era escluso un accordo tra Salvatore e Buononato, per diventare l’uno il vice dell’altro in caso di vittoria.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

