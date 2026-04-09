Oggi a Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra la premier e una delegazione di atleti olimpici e paralimpici italiani. Durante l'incontro, sono state discusse questioni legate alla preparazione e alle sfide delle discipline sportive rappresentate. La premier ha ascoltato le testimonianze e le esigenze dei campioni presenti, senza ulteriori dettagli pubblicamente resi noti.

AGI - Oggi a Palazzo Chigi c'è stato l'incontro tra la delegazione degli atleti olimpici e paralimpici italiani con la premier Giorgia Meloni. All'uscita Sofia Goggia ai giornalisti ha raccontato: "Cosa ci ha detto Giorgia Meloni? Ci ha stretto la mano uno a uno, ci ha fatto i complimenti esortandoci ad andare avanti nella nostre battaglie personali e sportive". All'incontro era presente anche Arianna Fontana, portabandiera a Milano Cortina e vincitrice di 14 medaglie olimpiche in carriera (record assoluto tra gli atleti italiani). "È stato bello incontrarla di nuovo oggi, era già venuta a seguirci ai Giochi - le sue parole sulla visita alla premier - lo sport è una scuola di vita e apprezzo molto che il Governo lo riconosca ", ha concluso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cosa ha detto Giorgia Meloni a Sofia Goggia e Arianna Fontana

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Giornata particolare per gli atleti olimpici e paralimpici di Milano-Cortina che sono stati ricevuti in udienza in Vaticano da papa Leone XIV e poi a palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. #ANSA - facebook.com facebook

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