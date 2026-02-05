fiorentina torino i provvedimenti alla circolazione

Fiorentina e Torino si preparano ad affrontarsi mercoledì sera allo stadio Franchi di Firenze. La partita, che inizia alle 20, si svolgerà con alcune restrizioni alla circolazione. Le autorità hanno annunciato provvedimenti per gestire il traffico e garantire la sicurezza di tifosi e residenti. È consigliabile muoversi con anticipo e seguire le indicazioni per evitare disagi.

Firenze, 5 febbraio 2026 – Il 7 febbraio torna il campionato di serie A allo stadio Franchi con la Fiorentina in campo contro il Torino: l'incontro inizierà alle ore 20.45. Su disposizione della Questura, sarà istituita una serie di provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (tratti via Amari-viale Cialdini e viale Cialdini-numero civico 203, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

