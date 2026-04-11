Luna Nuova in Ariete 17 aprile 2026 | classifica lavoro e denaro per tutti i segni

Il 17 aprile 2026 si verifica la Luna Nuova in Ariete, un evento che coinvolge sette corpi celesti in questo segno, tra cui il Sole, la Luna, Mercurio, Marte, Saturno, Nettuno e Chirone. Questo allineamento forma uno degli stellium più intensi degli ultimi vent'anni, segnando un momento di reset e di nuove energie nel cielo. L'evento ha effetti su vari aspetti, tra cui il lavoro e il denaro, per tutti i segni zodiacali.

La Luna Nuova del 17 aprile 2026 è il reset operativo dell'anno. Sette corpi celesti in Ariete — Sole, Luna, Mercurio, Marte, Saturno, Nettuno, Chirone — formano lo stellium più potente degli ultimi vent'anni. Chi ha proposte in sospeso, trattative da chiudere o progetti da lanciare ha una finestra di 72 ore (16-18 aprile) per agire con vantaggio competitivo. A cura di Eryx Metodo Human-Verified Aggiornato l'11 aprile 2026?? Cielo della Luna Nuova — 17 aprile 2026 Luna Nuova in Ariete: 17 aprile, ore 13:52 (27°28')? reset identitario, finestra 48-72h per nuovi inizi Stellium in Ariete: Sole + Luna + Mercurio + Marte +...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Luna Nuova in Ariete 17 aprile 2026: classifica lavoro e denaro per tutti i segni Oroscopo settimana 13–19 aprile 2026: classifica dei segni più favoriti e svolta dopo la Luna Nuova in ArieteLa prossima settimana dal 13 al 19 aprile 2026 non è solo una fase di selezione: è un passaggio di verità pratica. Leggi anche: Oroscopo Luna Nuova 17 aprile 2026: la classifica per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci OROSCOPO DEL MESE: NOVEMBRE 2025