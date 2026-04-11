Oroscopo settimana 13–19 aprile 2026 | classifica dei segni più favoriti e svolta dopo la Luna Nuova in Ariete
La settimana dal 13 al 19 aprile 2026 porta una svolta dopo la Luna Nuova in Ariete. Si tratta di un periodo che coinvolge aspetti pratici e decisioni concrete. Durante questi giorni, alcuni segni zodiacali riceveranno maggiori favori e opportunità rispetto ad altri. La fase si concentra su eventi e cambiamenti che si manifestano in modo diretto e tangibile, segnando un momento di verifiche e scelte per molti.
La prossima settimana dal 13 al 19 aprile 2026 non è solo una fase di selezione: è un passaggio di verità pratica. Si parte con un cielo che chiede di distinguere tra ispirazione e confusione, perché il 13 aprile la congiunzione tra Marte e Nettuno può accendere desideri forti ma anche qualche dispersione di troppo. Poi il ritmo cambia in fretta: tra il 14 e il 16 aprile arrivano intuizioni utili, decisioni più nette e una forza concreta che aiuta a rimettere ordine in ciò che conta davvero. In questo aprile italiano ormai pieno di luce, con giornate più lunghe e agende più affollate, la sensazione è chiara: non puoi più portare avanti tutto, ma puoi scegliere molto meglio.🔗 Leggi su Feedpress.me
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