La settimana dal 13 al 19 aprile 2026 porta una svolta dopo la Luna Nuova in Ariete. Si tratta di un periodo che coinvolge aspetti pratici e decisioni concrete. Durante questi giorni, alcuni segni zodiacali riceveranno maggiori favori e opportunità rispetto ad altri. La fase si concentra su eventi e cambiamenti che si manifestano in modo diretto e tangibile, segnando un momento di verifiche e scelte per molti.

La prossima settimana dal 13 al 19 aprile 2026 non è solo una fase di selezione: è un passaggio di verità pratica. Si parte con un cielo che chiede di distinguere tra ispirazione e confusione, perché il 13 aprile la congiunzione tra Marte e Nettuno può accendere desideri forti ma anche qualche dispersione di troppo. Poi il ritmo cambia in fretta: tra il 14 e il 16 aprile arrivano intuizioni utili, decisioni più nette e una forza concreta che aiuta a rimettere ordine in ciò che conta davvero. In questo aprile italiano ormai pieno di luce, con giornate più lunghe e agende più affollate, la sensazione è chiara: non puoi più portare avanti tutto, ma puoi scegliere molto meglio.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo settimana 13–19 aprile 2026: classifica dei segni più favoriti e svolta dopo la Luna Nuova in Ariete

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