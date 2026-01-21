Achille Costacurta | Sono stato truffato poi annuncia il silenzio social Cosa è successo

Achille Costacurta ha condiviso di essere stato vittima di una truffa all’estero. Dopo aver spiegato quanto accaduto, ha deciso di prendersi un periodo di silenzio sui social, motivato da ragioni personali. Questa scelta segna un momento di riflessione e recupero, lasciando i suoi follower in attesa di aggiornamenti futuri.

Achille Costacurta: “Sono stato truffato”. Cos’è successo durante il viaggio in AustraliaAchille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, ha condiviso di essere stato vittima di una truffa durante il suo soggiorno a Melbourne, dove si trova per seguire gli Australian Open 2026.

«Ci vediamo tra 10 giorni». Achille Costacurta ha scelto di annunciare così il suo stop dai social, spiegando che sta per partecipare a «un retreat di meditazione a Calcutta, in India». Poche righe, ma chiare: per dieci giorni nessun telefono, nessuna distrazione - facebook.com facebook