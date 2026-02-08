Zoe Trinchero massacrata a 17 anni e poi spinta nel canale l' amico confessa L' ultima telefonata alla ex di lui poi il volo di 4 metri
La tragedia di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni uccisa e poi spinta in un canale a Nizza Monferrato, ha fatto emergere la confessione dell’amico coinvolto. Dopo l’ultimo contatto con la ex di lui, l’uomo si è trovato in una lite all’uscita dal lavoro, scatenando una serie di eventi drammatici. La vittima era stata coinvolta in un episodio che si è concluso con il suo volo di quattro metri, lasciando la comunità sconvolta.
Nizza Monferrato (Asti) - Pantaloni neri, giacca bianca e il sorriso smagliante di una ragazza di 17 anni che, nonostante paure e incertezze, riusciva sempre a trovare il lato positivo della vita. È l’ultima immagine di Zoe Trinchero rimasta impressa nella mente dei clienti e di Maurizio, il gestore del bar della stazione di Nizza Monferrato, paesone di poco più di diecimila abitanti incastrato tra le colline dell’Astigiano. Venerdì sera Zoe è uscita dal lavoro verso le 21. Non è tornata a casa, ma ha avvisato mamma Mariangela che sarebbe andata da alcuni amici. Ha raggiunto altri tre ragazzi e, verso le 22, sono andati insieme a prendere pizze e calzoni in una birreria vicino al canale Nizza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondimenti su Zoe Trinchero
Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato, confessa l’amico: «Le ho dato dei pugni, poi l’ho gettata nel canale». L’aggressione dopo il rifiuto
Un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato.
Zoe Trinchero uccisa e gettata in un canale a 17 anni ad Asti, confessa l'amico. «Colpita e strangolata dopo un approccio rifiutato»
Gli investigatori hanno arrestato un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, nel tentativo di fare luce sull’omicidio di Zoe Trinchero.
Ultime notizie su Zoe Trinchero
Argomenti discussi: Chi era Zoe Trinchero, la 17enne uccisa a Nizza Monferrato. La madre: Tutti le volevano bene, non doveva finire così; Manifestazione oggi a Milano contro le Olimpiadi | Scontri, lancio di pietre, sei fermati. Trump: Sorpreso dai fischi a Vance; Zoe massacrata e buttata nel canale, è svolta: è arrivata la confessione: Sono stato io. Terribile; 17enne massacrata e buttata nel canale, è svolta: Lui l'ha vista per ultimo.
Zoe Trinchero massacrata a 17 anni e poi spinta nel canale. La confessione dell'amico Alex Manna: «C'era stata una breve storia»Nizza Monferrato (Asti) - Pantaloni neri, giacca bianca e il sorriso smagliante di una ragazza di 17 anni che, nonostante paure e incertezze, riusciva sempre a trovare il lato positivo della vita. È l ... torino.corriere.it
Zoe Trinchero, l'approccio rifiutato e l'aggressione di Alex Manna: così è stata uccisa la 17enne a Nizza MonferratoIl giovane avrebbe tentato di allontanare i sospetti su di lui parlando di un uomo nordafricano, poi messo alle strette ha confessato. La ragazza ha tentato di difendersi: il corpo presentava ecchimos ... today.it
Erano giovanissimi. Ma la crudeltà, purtroppo, non conosce età. Alex Manna è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso Zoe Trinchero, la diciassettenne rinvenuta priva di vita in un canale a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, nella tarda serat facebook
Si chiamava Zoe Trinchero. Aveva appena 17 anni, e tutta la vita davanti. Picchiata e strangolata. Poi gettata in un fosso. Uccisa per un no. Da un uomo, ovviamente. Il reo confesso del femminicidio avrebbe inizialmente cercato di addossare la colpa a un uom x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.