Zoe Trinchero massacrata a 17 anni e poi spinta nel canale l' amico confessa L' ultima telefonata alla ex di lui poi il volo di 4 metri

La tragedia di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni uccisa e poi spinta in un canale a Nizza Monferrato, ha fatto emergere la confessione dell’amico coinvolto. Dopo l’ultimo contatto con la ex di lui, l’uomo si è trovato in una lite all’uscita dal lavoro, scatenando una serie di eventi drammatici. La vittima era stata coinvolta in un episodio che si è concluso con il suo volo di quattro metri, lasciando la comunità sconvolta.

Nizza Monferrato (Asti) - Pantaloni neri, giacca bianca e il sorriso smagliante di una ragazza di 17 anni che, nonostante paure e incertezze, riusciva sempre a trovare il lato positivo della vita. È l’ultima immagine di Zoe Trinchero rimasta impressa nella mente dei clienti e di Maurizio, il gestore del bar della stazione di Nizza Monferrato, paesone di poco più di diecimila abitanti incastrato tra le colline dell’Astigiano. Venerdì sera Zoe è uscita dal lavoro verso le 21. Non è tornata a casa, ma ha avvisato mamma Mariangela che sarebbe andata da alcuni amici. Ha raggiunto altri tre ragazzi e, verso le 22, sono andati insieme a prendere pizze e calzoni in una birreria vicino al canale Nizza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato.

Gli investigatori hanno arrestato un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, nel tentativo di fare luce sull’omicidio di Zoe Trinchero.

