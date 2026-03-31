Oggi, nel centro sportivo, l’allenatore aspetta il calciatore senza aver avuto modo di chiarire con lui in precedenza. La situazione riguarda un episodio che ha coinvolto i due negli ultimi giorni. L’allenatore ha mantenuto un atteggiamento fermo, sottolineando l’importanza di rispettare le regole e le procedure interne. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali né incontri pregressi prima di questa attesa.

La Gazzetta. Pastorello (l'agente) ha spinto perché ci fosse un colloquio con Conte per sanare certe recenti diversità di vedute. Ha avuto la certezza che per risolverla in qualche modo, sia indispensabile presentarsi in mattinata Ni Napoli 14042025 - campionato di calcio serie A Napoli-Empoli foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Romelu Lukaku-Antonio Conte Le regole, innanzitutto. Antonio Conte su questo non transige, è noto. Del resto i due si sono conosciuti così, quel primo confronto dopo un allenamento in cui Romelu non scattava come avrebbe dovuto. Quindi Lukaku lo sa bene. Avrebbe voluto avere un colloquio con l’allenatore per sanare certe recenti incomprensioni (il belga gioca poco, molto poco). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte non ha voluto chiarire con Lukaku, lo aspetta oggi al campo

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