Conte si gode il rientro di Lukaku | novità tattica in arrivo

Il Napoli ha ottenuto tre punti importanti grazie al goal di Romelu Lukaku allo scadere della partita a Verona. L’attaccante belga, rientrato in campo, ha segnato il gol decisivo che ha permesso alla squadra di conquistare la vittoria. La prestazione di Lukaku ha attirato l’attenzione e potrebbe portare a novità tattiche per le prossime partite.

Il goal decisivo allo scadere di Romelu Lukaku a Verona ha fatto conquistare al Napoli tre punti fondamentali nella corsa Champions. Conte si sfrega già le mani e spera di riavere il belga al 100% il prima possibile. L’ex Roma e Inter non rappresenta soltanto una valida alternativa a Hojlund, bensì una probabile arma che può permettere di esplorare anche un cambio modulo secondo quanto riportato dalla redazione di AreaNapoli. Fino a poco tempo fa, Rasmus Højlund sembrava destinato a essere l’unico riferimento offensivo nel 3-4-2-1 scelto come base stagionale. Il recupero di Lukaku, però, offre ora una soluzione alternativa specialmente qualora ci fosse la necessità di schierare una doppia punta, non solo a partita in corso. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, il rientro di Lukaku può cambiare la veste tattica: le ultimeIl rientro di Romelu Lukaku rappresenta un’ottima notizia per Antonio Conte e per il Napoli.

Lukaku verso il rientro: Conte spera di averlo per la SupercoppaIl ritorno di Romelu Lukaku si avvicina, anche se la data precisa resta ancora indefinita.

