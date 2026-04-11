LuisaViaRoma la crisi in Regione Impegni per stipendi e occupazione | Ma la situazione è molto complicata

Dopo alcune tensioni recenti, al tavolo regionale si è svolto un incontro tra le parti coinvolte nella vertenza di LuisaViaRoma. L’obiettivo è trovare soluzioni riguardo agli stipendi e alla tutela dell’occupazione, considerando che la situazione resta complessa. Le parti hanno condiviso un percorso di lavoro per i prossimi mesi, con l’intento di affrontare le problematiche aperte.

Dopo le tensioni dei giorni scorsi, al tavolo regionale la vertenza LuisaViaRoma assume una cornice di lavoro condivisa da tutte le parti per affrontare il percorso da affrontare nei prossimi mesi. L’azienda fiorentina, specializzata in commercio online di moda d’alta gamma (con negozi fisici a Firenze e New York) e che conta 200 dipendenti diretti e 100 nell’indotto logistico, si trova infatti dentro la procedura di concordato semplificato liquidatorio. "Oggi (ieri, ndr) condividiamo una serie di elementi che consentono al tavolo di proseguire il confronto, sapendo che la situazione è difficile e che la maggior parte delle certezze sono ancora da conquistare" dichiara Valerio Fabiani, consigliere di Giani per le crisi aziendali, ringraziando per la presenza il commissario nominato dal Tribunale Fausto Nediani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - LuisaViaRoma, la crisi in Regione. Impegni per stipendi e occupazione: "Ma la situazione è molto complicata" Medio Oriente, Tajani: “Nessun italiano coinvolto, ma la situazione resta complicata”Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è espresso in merito all’escalation che si sta svolgendo attualmente in Medio Oriente. Stipendi tech bassi: lavoro e occupazione in crisi nel settore tecnologico italiano**Le imprese tech italiane stanno cercando talenti, ma non aumentano gli stipendi. Temi più discussi: Luisaviaroma chiude il negozio di via dei Tosinghi a Firenze; Crisi di LuisaViaRoma, chiuso senza preavviso il negozio di via Tosinghi; LuisaViaRoma, la crisi in Regione. Impegni per stipendi e occupazione: Ma la situazione è molto complicata; Crisi Luisaviaroma, chiuso il negozio in via dei Tosinghi a Firenze. LuisaViaRoma, riaperto in Regione il tavolo di confronto sulla crisi aziendaleAl tavolo regionale la vertenza LuisaViaRoma assume una cornice di lavoro condivisa per affrontare il percorso che verrà, nella situazione che è e rimane ... gonews.it Luisaviaroma chiude il negozio di via dei Tosinghi a FirenzeL'e-commerce fiorentino ha ottenuto dal tribunale l’accesso alla procedura di concordato semplificato in liquidazione e tornerà al tavolo di crisi regionale il prossimo 20 aprile con una lista di pote ... it.fashionnetwork.com Vertenza LuisaViaRoma, Funaro: “A fianco di lavoratrici e lavoratori per sostenere loro diritti, seguiamo con attenzione” L’assessore Danti ha partecipato al tavolo regionale: “Vertenza complessa ma c’è il massimo impegno di istituzioni e sindacati” comune.fir x.com TGR Rai Toscana. . Vertenza LuisaViaRoma: la Regione ha anticipato a venerdi il tavolo istituzionale: un'accelerazione dopo che l'azienda ha chiuso ieri uno dei punti vendita in città. "Impegni traditi" dicono i sindacati. Antonella Morelli, immagini Lica Gabelli - facebook.com facebook