Stipendi tech bassi | lavoro e occupazione in crisi nel settore tecnologico italiano

Le aziende tecnologiche italiane continuano a cercare nuovi talenti, ma nessuno alza gli stipendi. Nel 2026, i salari medi nel settore sono inferiori alla media nazionale, e molti dipendenti si domandano se valga ancora la pena restare o se sia il caso di cercare un’altra strada. La crisi nel settore si fa sentire, e i lavoratori sono sempre più insoddisfatti delle condizioni offerte.

**Le imprese tech italiane stanno cercando talenti, ma non aumentano gli stipendi. Nel 2026, il salario medio dei lavoratori nel settore tecnologico è inferiore alla media nazionale, e i dipendenti si chiedono se sia davvero il momento di cambiare azienda. Secondo il report Hays Salary Guide 2026, 5 su 10 impiegati tecnologici stanno cercando nuova occupazione, eppure il 60% delle aziende non aumenta gli stipendi. La RAL media è di 50.730 euro, mentre la media nazionale è di 56.360 euro. Il problema non riguarda soltanto il salario, bensì anche il modo in cui vengono valutati il lavoro, il comfort e il vantaggio di lavorare in modalità remota. 🔗 Leggi su Ameve.eu

