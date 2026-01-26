Una petroliera sospettata di essere parte di una flotta russa non ufficiale è stata sequestrata vicino Marsiglia, con il capitano arrestato. L’operazione è stata condotta da alleati nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, secondo quanto dichiarato dalla presidenza francese. L’evento evidenzia le tensioni nel Mediterraneo e le delicate relazioni tra gli attori coinvolti nel contesto geopolitico attuale.

Una petroliera sospettata di appartenere alla flotta fantasma russa è stata sequestrata vicino Marsiglia e il suo capitano è stato arrestato, altri alleati hanno partecipato all’operazione, “nel pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”, come annunciato dalla presidenza francese. Un mese fa al largo di Creta era stata attaccata dai droni ucraini la petroliera Qendil battente bandiera omanita, collegata alla Russia, segnando il primo attacco della flotta ombra al di fuori del Mar Nero. I due episodi, che probabilmente non resteranno isolati, dimostrano un’evidenza geopolitica: il mare nostrum non solo è teatro del passaggio di petroliere che trasportano il greggio di Mosca nonostante le sanzioni in corso, ma sta diventando il punto dove si scontrano gli interessi (e le azioni) dei super player presenti al tavolo da gioco “energetico”, con anche l’appendice rappresentata dai soggetti più periferici e meno centrali rispetto ai big, che però svolgono un ruolo non marginale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Mediterraneo bollente, le petroliere russe e gli equilibri fra alleati

Approfondimenti su mediterraneo bollente

Le autorità statunitensi hanno sequestrato le petroliere russe Marinera e Sophia, operanti nel contesto delle tensioni tra Usa e Russia legate alle attività di Caracas.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su mediterraneo bollente

Mediterraneo bollente, le petroliere russe e gli equilibri fra alleatiUna petroliera sospettata di appartenere alla flotta fantasma russa è stata sequestrata vicino Marsiglia e il suo capitano è stato arrestato, altri alleati hanno partecipato all’operazione, nel pieno ... formiche.net

Le rotte dei tiranni. Le flotte ombra con cui l’Occidente aiuta Putin e gli ayatollahZelensky accusa, subito dopo la Francia blocca una petroliera russa. Un caso? Una buona notizia? Analisi di un commercio di petrolio globale e parallelo, che ... huffingtonpost.it

Sottotono, quasi in silenzio, le mareggiate su Sicilia, Calabria, Sardegna, Tunisia Onde alte 14 metri. Come se il mare venisse a cercarci, a ricordarci cosa sta accadendo. Non è fatalità ma crisi climatica. Perché il Mediterraneo muore: un catino bollente, tomb - facebook.com facebook