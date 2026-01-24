Olena Janchuk, residente a Kiev, descrive le difficili notti passate sotto le bombe russe, prive di riscaldamento ed elettricità. Nonostante le sfide, lei e la sua famiglia mantengono un atteggiamento di speranza e solidarietà. Questa testimonianza evidenzia la resilienza dei civili ucraini di fronte alla crisi, sottolineando l'importanza del supporto reciproco in tempi di difficoltà.

“L’ottimismo è tutto per noi. Io e mia madre ci sosteniamo a vicenda, così come mio marito”. Olena Janchuk, 53enne di Kiev, racconta ad Ap le sue notti nella sua casa nella capitale dell’ Ucraina sotto le bombe russe senza riscaldamento ed elettricità. “Grazie a Internet possiamo comunicare con le persone e sostenerci a vicenda, e in generale affrontiamo la vita con ottimismo, non importa quanto sia difficile, in qualsiasi situazione”, spiega ancora. “La corrente arriva una volta ogni 16-17 ore – non c’è luce per 16-17 ore – ma c’è un momento in cui la luce si accende, inizio ad accendere la lavatrice, riempio le bottiglie d’acqua, cucino, carico i power bank, corro in cucina, corro per casa”, dice invece Lyudmila Bachurina, 73 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, le notti buie e al gelo dei residenti di Kiev sotto le bombe russe: "Restiamo ottimisti e ci supportiamo a vicenda"

Ucraina sotto attacco, bombe russe su Kiev e Kharkiv: migliaia di persone al buio e senza riscaldamentoLe recenti offensive russe hanno colpito Kiev e Kharkiv, causando blackout e interruzioni del riscaldamento per migliaia di civili.

Leggi anche: Ucraina sotto attacco: bombe russe su Kherson e Kiev, 2 morti. Delegazione Zelensky in Usa per la pace

