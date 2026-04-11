Luci sulla pubblicità buio sulla sicurezza Il paradosso dei tabelloni luminosi a Calolziocorte
A Calolziocorte si susseguono i commenti sull'uso dei tabelloni luminosi in città. Secondo l’opposizione, questi impianti favoriscono la pubblicità ma trascurano aspetti come la sicurezza di alcune strutture, tra cui una casa delle associazioni presa di mira dai ladri e situata nelle vicinanze di uno dei pannelli. La questione mette in discussione le priorità di gestione urbana e di sicurezza pubblica.
Luci sulla pubblicità, buio sulla sicurezza. Calolziocorte, secondo l'opposizione, vive il paradosso dei tabelloni luminosi, dimenticando allo stesso tempo altre priorità come meglio salvaguardare la casa delle associazioni presa di mira dai ladri e situata proprio vicino a una dei nuovi pannelli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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